كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الخارجية البريطانية على حادثة ناقلتي نفط بحر عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها قلقة بشدة من تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز.

وبحسب وكالة "رويترز" قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز. نحن على اتصال مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة".

ونقلت "رويترز"، صباح اليوم الخميس، عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

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وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني، اليوم الخميس، إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وقالت البحرية الأمريكية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وأكد الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفا: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".