كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام: سقوط طائرة حربية في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل إعلام إن طائرة حربية ليبية سقطت في طرابلس.

حسب موقع "الوسط" الليبي مدد مجلس الأمن الدولي العمل بالقرار رقم (2473) القاضي بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك.

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كما صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وفق قرار المجلس رقم (2420).

وصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2420) في 11 يونيو/ حزيران 2108 ويقضي بتمديد لمدة عام للقرار 2357 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.