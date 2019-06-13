تمكنت فرقة الشرطة القضائية في المنطقة الإقليمية للأمن في السمارة من توقيف شخص أنشأ مجموعة ضمن تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، من أجل تمكين المترشحين من أجوبة الامتحانات بمقابل مادي.
وتشير المعطيات إلى أن الفرقة قامت بإجراء أبحاث، وخبرات تقنية، مكنتها من تحديد هوية، وعنوان المشتبه فيه العشريني، إذ تمكنت من إيقافه رفقة مساعده.
وحُجز لدى الموقوف حاسوبان، وهاتفان محمولان، وكذا سجلين خاصين بدروس مستوى البكالوريا.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام العدالة.
وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت، في اليوم الأول لاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، أول أمس الثلاثاء، من التعرف على هوية جميع المتورطين في نشر مواضيع الامتحانات في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم توقيف جميع المترشحين المتورطين في نشر مواضيع الامتحانات بعد انطلاقها، وعددهم 12 مترشحا، منهم مترشحون أحرار وآخرون متمدرسون.
وتوجه، منذ أول أمس، حوالي 441 ألف مترشح لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد، لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019.
وتجرى امتحانات البكالوريا على مدى أربعة أيام، إذ انطلقت، أول أمس، وتستمر حتى يوم غد الجمعة.
ووفقا لوزارة التربية الوطنية، بلغ عدد الممدرسين 332 ألفا و298 مترشحة، ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 ألف، و767 مترشحة، ومترشحا، بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين، وناهزت نسبة الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص أنشأ مجموعة في الـ”واتساب” لبيع أجوبة امتحانات “الباك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.