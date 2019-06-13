علم “اليوم 24” أنه لم يتم العثور بعد على المسدس، الذي فقده الشرطي، والذي يحتوي على مشط جاهز للطلقات، إضافة إلى إضاعته السترة الخاصة بالشرطة، منذ الأحد الماضي.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الشرطي تم توقيفه بشكل نهائي عن العمل في وظيفته.
وتعود تفاصيل إضاعة الشرطي مسدسه الوظيفي، بعدما توجه إلى الصلاة، في أحد المساجد القريبة من محطة “حي الرجاء”، في سيدي مومن؛ وأثناء تأديته لصلاة الجماعة، وضع حقيبته الصغيرة بقربه، تحت سترته البرتقالية، الخاصة بالشرطة، وكذلك مسدسه الوظيفي، وبعد انتهائه من تأدية الصلاة، فوجئ بعدم وجود حقيبته الصغيرة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الشرطي المذكور أجرى اتصالا برئيسه، وأخبره بما حل به، لتبدأ مرحلة البحث عن المسدس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أضاع مسدسه الوظيفي.. إيقاف شرطي البيضاء عن العمل نهائيا والمسدس لم يتم العثور عليه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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