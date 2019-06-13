غامبيا تنتظر قرار الـ”طاس” لتعويض الجزائر في الـ”كان”.. مدربه: ” مشكلة المغرب في مهاجمه”

قال البلجيكي، توم شانتيف، مدرب منتخب غامبيا، الذي انتصر، أمس الأربعاء، على المنتخب المغربي، بهدف دون رد، بمراكش، إن المنتخب الذي يشرف عليه، مازال يأمل في المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، بدلا عن منتخب الجزائر.

وقال شانتيف، في الندوة الصحفية، التي تلت مباراة أمس، إن منتخب غامبيا، ينتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية، المعروفة بـ”الطاس”، يوم غد الجمعة، من أجل الحسم في مشاركة المنتخب في “الكان” المقبل عوض المنتخب الجزائري، الذي تواجد معه في دور المجموعات الإقصائي.

وبخصوص فوز منتخبه على المغرب، قال المتحدث ذاته، إن المنتخب الغامبي دخل المباراة بنية الفوز، وقد بدل كل ما في وسعه من أجل تحقيق هذا المبتغى، خاصة في الجولة الثانية.

أما عن المنتخب المغربي، فقد أشاد مدرب المنتخب الغامبي بالعناصر الوطنية، لكنه شدد على أن مشكلة المنتخب تكمن في رأس الحربة، أو المهاجم الصريح، الذي يترجم المحاولات إلى أهداف.