- 1/2
- 2/2
أحيت الفنانة المغربية، رقية ماغي، أخيرا، في الأمارات العربية، حفل حناء أبناء نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
وأفادت تقارير إعلامية إماراتية، أن رقية ماغي أحيت الحفل إلى جانب اللبنانية، ميرنا طحان، والأردنية زين عوض.
وأقيم حفل الحناء، أو الليلة العربية، كما يسميها أهل الإمارات، على هامش زفاف 3 أبناء للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وحضر الحفل، الذي تبين صور مكان إقامته مدى فخامته، كبار الشخصيات السياسية، والاجتماعية في الإمارات.
وشهد مركز دبي التجاري العالمي، قبل أيام، حفل الاستقبال الكبير، الذي أقامه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة زفاف أبنائه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر أفراح آل مكتوم في الإمارات.. فنانة مغربية تحيي حفلا أسطوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.