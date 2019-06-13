أفراح آل مكتوم في الإمارات.. فنانة مغربية تحيي حفلا أسطوريا

أحيت الفنانة المغربية، رقية ماغي، أخيرا، في الأمارات العربية، حفل حناء أبناء نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وأفادت تقارير إعلامية إماراتية، أن رقية ماغي أحيت الحفل إلى جانب اللبنانية، ميرنا طحان، والأردنية زين عوض.

وأقيم حفل الحناء، أو الليلة العربية، كما يسميها أهل الإمارات، على هامش زفاف 3 أبناء للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وحضر الحفل، الذي تبين صور مكان إقامته مدى فخامته، كبار الشخصيات السياسية، والاجتماعية في الإمارات.

وشهد مركز دبي التجاري العالمي، قبل أيام، حفل الاستقبال الكبير، الذي أقامه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة زفاف أبنائه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.