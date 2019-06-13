مرض التهاب السحايا ينهي حياة نزيل في السجن المحلي في طنجة وإجراءات وقائية لمنع انتشار المرض

توفي، أمس الأربعاء، نزيل في السجن المحلي في طنجة، في المستشفى الجهوي محمد الخامس، متأثرا بمضاعفات مرض التهاب السحايا.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النزيل قيد حياته، نقل بصفة استعجالية، مطلع يونيو الجاري، إلى مستشفى محمد الخامس، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، لكن حالته الصحية تدهورت، وفارق على إثرها الحياة متأثرا بمضاعفات المرض.

وأضافت المعطيات ذاتها أنه بمجرد ظهور هذه الحالة، تدخلت إدارة المؤسسة السجنية، بتنسيق مع مندوبية الصحة في عمالة طنجة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل منع انتشار هذا الداء في صفوف النزلاء، والموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض التهاب السّحايا (Meningitis) مرض التهابي يصيب الأغشية المُخاطيّة المُحيطة بالدّماغ، والنخاع الشّوكي، بسبب عدوى بكتيريّة، أو فيروسيّة.