توفي، أمس الأربعاء، نزيل في السجن المحلي في طنجة، في المستشفى الجهوي محمد الخامس، متأثرا بمضاعفات مرض التهاب السحايا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن النزيل قيد حياته، نقل بصفة استعجالية، مطلع يونيو الجاري، إلى مستشفى محمد الخامس، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، لكن حالته الصحية تدهورت، وفارق على إثرها الحياة متأثرا بمضاعفات المرض.
وأضافت المعطيات ذاتها أنه بمجرد ظهور هذه الحالة، تدخلت إدارة المؤسسة السجنية، بتنسيق مع مندوبية الصحة في عمالة طنجة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل منع انتشار هذا الداء في صفوف النزلاء، والموظفين.
وتجدر الإشارة إلى أن مرض التهاب السّحايا (Meningitis) مرض التهابي يصيب الأغشية المُخاطيّة المُحيطة بالدّماغ، والنخاع الشّوكي، بسبب عدوى بكتيريّة، أو فيروسيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر مرض التهاب السحايا ينهي حياة نزيل في السجن المحلي في طنجة وإجراءات وقائية لمنع انتشار المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.