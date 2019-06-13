جوجل تنشر صور هاتفها "بكسل4"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت شركة "جوجل" يوم أمس، الأربعاء، تغريدة عبر حساب (Made by Google) أرفقت معها صورة لهاتفها الذكي المرتقب "بكسل 4" (Pixel 4)، وذلك في حين تزايدت التسريبات المتعلقة بالهاتف الذي يُتوقع الإعلان عنه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وجاءت الصورة الرسمية لهاتف (بكسل 4) بعد أن انتشرت خلال الأيام الماضية صور تخيلية للهاتف مع تصميم مغاير لما اعتادت عليه جوجل في هواتف سلسلة (بكسل) السابقة.

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

وكتب حساب (Made by Google)، في تغريدته عبر "تويتر" أنّ "حسنًا، بما أنه يبدو أن هناك بعض الاهتمام، ها أنتم ذا! انتظروا حتى تروا ما يمكنه فعله". وفي الصورة المرفقة، عُرض ظهر هاتف (بكسل 4) الذي يحتوي على شعار جوجل في الأسفل، وفي الزاوية العلوية اليسرى تظهر الكاميرات الخلفية ضمن نظام مربع الشكل.

وبخلاف هواتف (بكسل) السابقة، يبدو أن جوجل قررت تقديم أكثر من كاميرا خلفية في (بكسل 4)، إذ تظهر كاميرتان، بالإضافة إلى مستشعر ثالث، وضوء فلاش.

Advertisements

يُشار إلى أن هواتف (بكسل) من جوجل تكاد لا تحظى بسرية مطلقًا، إذ يُسرّب كل شيء عنها قبل الإعلان الرسمي، حتى أن هاتف العام الماضي (بكسل 3 إكس إل) بيع في السوق الأوكرانية السوداء، ونُشرت عنه مقاطع فيديو كشفت كل المواصفات قبل الإعلان عنه.

أما هذه السنة، فيُتوقع أن تعلن جوجل عن هاتفين هما (بكسل 4 إكس إل)، و(بكسل 4)، اللذان سيكون الاختلاف بينهما، كما السنوات السابقة، في الحجم وبعض المواصفات الأخرى. ويُشاع أن (بكسل 4 إكس إل) سوف يقدم شاشة بلا نتوء، فبدلًا من ذلك، سوف تعود جوجل إلى التصميم التقليدي للهواتف الذكية مع حافة علوية عريضة تحتوي على حساسات لتقديم نظام مصادقة شبيه بنظام (فيس آي دي) الخاص بشركة "آبل".

ويُشاع أيضًا أن جوجل تعتزم دعم تقنية (بروجكت سولي) في هواتف (بكسل) لعام 2019، خاصةً أن الشركة كانت قد حصلت مطلع العام الحالي على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لاستخدام التقنية التي تستخدم الأمواج الكهرومغناطيسية للتحكم بالأجهزة عن طريق إيماءات اليد بلا تلامس.

وكانت جوجل قد أكدت أن الجيل القادم من مساعدها الرقمي سوف يُطلق مع هواتف (بكسل 4).