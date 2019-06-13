مانشستر يونايتد يصارع لضم جريزمان حتى النهاية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمحاولة أخيرة، لخطف النجم الفرنسي ومهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزما ، قبل الانتقال لصفوف برشلونة.

وإن مانشستر يونايتد مستعد لجعل جريزمان الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، بعرض ضخم يصل إلى 95 مليون جنيه إسترليني، ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية.

ويضم عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون يورو بدءًا من 1 يوليو/ تموز المقبل.

ويستطيع مانشستر يونايتد تقديم هذا المبلغ بكل سهولة من أجل ضم جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع لاعبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.



ومنح جريزمان الأمل لإدارة مانشستر يونايتد في التعاقد معه، بعدما أكد أن مستقبله من الممكن أن يكون بعيدًا عن إسبانيا.

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وصرح جريزمان في أعقاب فوز فرنسا على أندورا برباعية نظيفة، وقال: "لا أعرف ما إذا كنت سأبقى في الدوري الإسباني.. أعرف إلى أين أريد أن أذهب.. أنا حريص على تحديد وجهتي في أسرع وقت ممكن".

وعلى الرغم من اعتراف إدارة مانشستر يونايتد بصعوبة إقناع جريزمان باللعب للفريق، في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إلا أنهم مستعدون لتقديم راتب خيالي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني.

وارتبط اسم جريزمان بالانتقال لأكثر من نادٍ، أبرزهم برشلونة، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.