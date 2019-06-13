باحث خليجي: استهداف ناقلات النفط استمرار لمسلسل بدأ في 12 مايو

رأى الباحث الإماراتي الدكتور عبدالله محمد الشيبة أن تعرض ناقلتي نفط للهجوم اليوم الخميس في بحر عمان قرابة السواحل الإماراتية، استمرار لمسلسل بدأ في 12 مايو (أيار) باستهداف 4 سفن شحن تجارية مدنية قبال الإمارات.

مشيراً إلى أن جميع التهم تشير إلى أذرع تهدف إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكد أن "هذا الاعتداء يؤثر على أسعار النفط وتأمين الناقلات وأمن وسلامة الممرات المائية، حيث ارتفعت أسعار النفط من 4.2 % أو 2.5 دولاراً، صباح اليوم، بعد ورود معلومات عن استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان".

وقال الدكتور عبدالله إن "الوقائع لم تحدث إلا بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران فبالتالي حددت النوايا الإيرانية في المنطقة حسب ما صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، حول ورود معلومات استخباراتية عن استعداد إيران لهجمات إرهابية في المنطقة، وعليه تم إرسال حاملات طائرات بحرية أمريكية، بهدف ردع الهجمات، إلا أن إيران أصرت على استمرار مخططاتها في ظل نفيها لجميع هذه الاعتداءات ومطالبتها بإجراء تحقيق لكشف الملابسات".