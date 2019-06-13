شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ناقلة تعرضت للهجوم بلغم وأخرى بطوربيد والان مع التفاصيل

كشفت وسائل إعلام عن أن إحدى الناقلات النفطية تعرضت للغم فيما الأخرى تعرضت للهجوم بطوربيد.

وأفادت مصادر في مجال التوكيلات البحرية بأن ناقلتي نفط، تديرهما شركتا "فرونت لاين" و"برنارد شولت"، تعرضتا لهجوم "طوربيد" في خليج عمان.

وتحمل السفينة LR2 Front Altair (تم بناؤها عام 2016) وتبلغ حمولتها 110 آلاف طن، مادة النافتا إلى اليابان.

وقالت مصادر قريبة من الموقع لصحيفة الشحن "Tradewinds" إن سفينة فرونت لاين قد تم إخلاؤها وانتشال جميع أفراد طاقمها بأمان من قِبل أقرب سفينة، وهي سفينة Hyundai Dubai التي تبلغ حمولتها 30.1 طن.

وقال مالك Hyundai Dubai إن سبب الحريق "هجوم سطحي".

ولم يتسن الاتصال بأي شخص على الفور في فرونت لاين لمزيد من المعلومات.

وقالت المصادر إن سفينة أخرى هي الناقلة "كوكوكا كاريدجس" التي تبلغ حمولتها 27 ألف طن، (التي بنيت عام 2010) وتديرها برنارد شولت "صمتت" في نفس المنطقة ولم يكن من الممكن الاتصال بها.

وأوضحت أن السفينة في طريقها من السعودية إلى سنغافورة وعلى متنها شحنة من الميثانول.

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وأوضحت أنه "تم اختراق الهيكل فوق خط المياه على جانب الميمنة، وجرى الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم لكن هناك إصابة طفيفة واحدة فقط".

وقال وسيط نقل بحري لرويترز إن الانفجار ربما يكون بسبب لغم مغناطيسي في كوكوكا.

وذكر المصدر أن "جميع أفراد الطاقم تركوا السفينة بأمان وانتشلوا من قبل السفينة "كوستال آيس"، مضيفة أن كوكوكا كاريدجس هائمة دون أي طاقم على متنها".

وكشفت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، الخميس، عن أن حادث السفن في خليج عمان وقع على بُعد 45 كم من ساحل إيران.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الإحداثيات التي قدمتها المجموعة البريطانية للحادث تشير إلى أنه على بُعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني.

وأشارت إلى أن شركة "درياد جلوبال" (Dryad Global) وهي شركة استخبارات بحرية، حددت بصورة أولية السفن التي يتعلق بها الحادث باسم MT Front Altair، وهي ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال.

وأضافت أن السفينة كانت "مشتعلة بالنيران وانجرفت"، ولم تقدم سببا لهذا الحادث.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، أعلنت حالة التأهب في وقت مبكر الخميس، دون توضيح تفاصيل إضافية؛ لكنها قالت إنها تحقق.

من جانبها، أكدت البحرية الأمريكية أنها على علم بالحادث الذي وقع في بحر عمان بالقرب من السواحل الإيرانية.