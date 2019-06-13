تخصيص 109 ملايين دولار لـ 74 مشروعاً منقذاً للحياة في بلادنا

قالت الأمم المتحدة، إن صندوق التمويل الإنساني في اليمن خصص 109 ملايين دولار لتنفيذ 74 مشروعاً من المشاريع المنقذة للحياة.

وأوضح تقرير أممي فصلي عن الحالة الإنسانية في اليمن للفترة من يناير وحتى أبريل 2019، أن هذه المشاريع التي تنفذها 43 منظمة إنسانية بجميع القطاعات المحتاجة في 19 محافظة يمنية سيستفيد منها نحو 5.5 ملايين شخص.

وأفادت أنه تم إطلاق تخصيص قياسي في نهاية يناير الماضي جنبًا إلى جنب مع خطة الاستجابة الإنسانية لدعم استجابة متكاملة في المناطق المعرضة لخطر المجاعة، وتحسين الظروف المعيشية في المواقع الجماعية، ومساعدة الأشخاص النازحين حديثًا، وأعقب ذلك تخصيص احتياطي في أبريل للتخفيف من آثار الكوليرا.

وكشفت أنه اعتبارًا من 1 مايو 2019، ساهمت 14 جهة مانحة بمبلغ إجمالي قدره 85.6 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الإنساني في اليمن (YHF).