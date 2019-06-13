عمليات بغداد: القبض على مجرم خطير

وقال إعلام العمليات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية التابعة لقيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد القت القبض على مجرم خطير مطلوب للقضاء بقضية قتل".



واشار الى أن المعتقل "هو أحد افراد عصابة خطيرة للقتل والخطف وابتزاز المواطنين ضمن منطقة الجوادين، حيث ضبط بحوزته على مسدس"، موضحا أنه "تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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