تعرف على مواعيد الجولة الأولى للموسم المقبل من البريميرليغ

وسيخوض حامل اللقب، مانشستر سيتي، أولى مبارياته في الموسم الجديد، أمام فريق وست هام يونايتد، يوم السبت 10 اب.
وسيكون هناك صدام ناري ومُبكر في تلك الجولة، حيث سيواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي في الجولة الأولى.
وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:
الجمعة 9 آب
ليفربول × نوريتش سيتي.
السبت 10 آب
وست هام يونايتد × مانشستر سيتي.
بورنموث × شيفيليد يونايتد.
بيرنلي × ساوثاهمبتون.
كريستال بالاس × إيفرتون.
ليستر سيتي × وولفرهامبتون.
واتفورد × برايتون.
توتنهام هوتسبير × أستون فيلا.
الأحد 11 آب
نيوكاسل يونايتد × آرسنال.
مانشستر يونايتد × تشيلسي.
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