تعرف على مواعيد الجولة الأولى للموسم المقبل من البريميرليغ





وسيخوض حامل اللقب، مانشستر سيتي، أولى مبارياته في الموسم الجديد، أمام فريق وست هام يونايتد، يوم السبت 10 اب. وبحسب الرابطة، فإن "الدوري الجديد سينطلق، الجمعة 9 أب 2019، حيث سيفتتح وصيف البريميرليج ليفربول الموسم الجديد بمواجهة الصاعد حديثاً إلى البريميرليج نوريتش سيتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي".وسيخوض حامل اللقب، مانشستر سيتي، أولى مبارياته في الموسم الجديد، أمام فريق وست هام يونايتد، يوم السبت 10 اب. وسيكون هناك صدام ناري ومُبكر في تلك الجولة، حيث سيواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي في الجولة الأولى. وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي: الجمعة 9 آب ليفربول × نوريتش سيتي. السبت 10 آب وست هام يونايتد × مانشستر سيتي. بورنموث × شيفيليد يونايتد. Advertisements بيرنلي × ساوثاهمبتون.



كريستال بالاس × إيفرتون. كريستال بالاس × إيفرتون. ليستر سيتي × وولفرهامبتون. واتفورد × برايتون. توتنهام هوتسبير × أستون فيلا. الأحد 11 آب نيوكاسل يونايتد × آرسنال. مانشستر يونايتد × تشيلسي.



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