وأوضح أبو زنادة أن القائمين على موسم جدة "هم من أبناء وبنات المملكة، ويدركون تماما ما يتماشى مع عادات ورغبات المواطنين من كافة الفئات العمرية، لكسب رضا الزوار من جهة، ودعم تعزيز السياحة الداخلية من جهة أخرى".
وأهاب بالمواطنين عدم الانسياق خلف مقاطع الفيديو المضللة، وتحري الدقة في تداول المعلومات، داعيا الجميع إلى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية لموسم جدة، سواء عبر موقعه الإلكتروني أو حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة.
وذكرت مصادر أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.
وتداول نشطاء مقطع فيديو من داخل النادي الليلي، مرفقا بصوت امرأة توضح طبيعة عمل المكان الذي قالت عنه إنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات يتضمن "بار حلال"، مضيفة أن أسعار التذاكر ستتراوح بين 500 وألف ريال سعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر المشرف العام على 'موسم جدة' ينفي إنشاء ملهى ليلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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