وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "يونادم كنا أدى اليمين الدستوري كنائب بدلاً من النائب برهان الدين اسحاق".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خالدة خليل رشو أدت اليمين الدستوري كنائبة بدلاً من النائب صفوان بشير"، مبيناً أن "محمد فرمان شاهر أدى اليمين الدستوري نائباً بدلاً من النائب سهام عباس".
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خالدة خليل رشو أدت اليمين الدستوري كنائبة بدلاً من النائب صفوان بشير"، مبيناً أن "محمد فرمان شاهر أدى اليمين الدستوري نائباً بدلاً من النائب سهام عباس".
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة نواب جدد يؤدون اليمين الدستوري في البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.