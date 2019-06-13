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ثلاثة نواب جدد يؤدون اليمين الدستوري في البرلمان

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "يونادم كنا أدى اليمين الدستوري كنائب بدلاً من النائب برهان الدين اسحاق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خالدة خليل رشو أدت اليمين الدستوري كنائبة بدلاً من النائب صفوان بشير"، مبيناً أن "محمد فرمان شاهر أدى اليمين الدستوري نائباً بدلاً من النائب سهام عباس".


وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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