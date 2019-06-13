2019-06-13 | 12:02 307 مشاهدة احتل العراق المرتبة الاولى عربيا والثانية عالميا في هذا التصنيف، بحسب مؤسسة غالوب Gallup للدراسات. واعتمد مؤشر المشاعر الإيجابية والسلبية لشعوب العالم على استطلاع رأي أكثر من 100 ألف شخص حول العالم. من بين الأسئلة المطروحة في الاستبيان: هل شعرت براحة كافية البارحة؟ هل غضبت البارحة؟ وتصدرت البلدان العربية قائمة الدول التي اختبرت أقل كم من المشاعر الإيجابية عالميا. وثمة نسبة كبيرة من العراقيين الذين عبّروا عن اختبارهم لمشاعر الغضب. برأيكم من المسؤول عن غضب الشعب العراقي؟ ومتى سيتخلص العراقيون من التوترات والظروف العصيبة؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: من هم أكثر شعوب العالم غضبا؟ وأي ترتيب يحتل العراق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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