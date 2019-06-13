واضافت "تبين لنا أن بعض العاملين في الخطوط الجوية العراقية، وبعض العاملين في تشكيلات وزارة النقل لديهم رغبات تطوعية للعمل في مكاتب ومحطات الخطوط الجوية خارج العراق، ولديهم الاستعداد الكامل للتنازل عن مخصصات الخدمة الخارجية، بحيث تكون مخصصاتهم ورواتبهم داخل العراق مماثلة تماما لمخصصاتهم ورواتبهم خارج العراق".
وتابعت ان "معظم عوائل هؤلاء يقيمون منذ زمن بعيد خارج العراق"، لافتة الى انهم "يفضلون العمل في أماكن استقرار عوائلهم مقابل تنازلهم عن مخصصات الخدمة الخارجية، وبالتالي فأن شركة الخطوط الجوية هي الجهة الرابحة وهي الجهة المستفيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الخدمات تتقدم بمقترح يقلل نفقات شركة الخطوط الجوية الى الحد الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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