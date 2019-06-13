لجنة الخدمات تتقدم بمقترح يقلل نفقات شركة الخطوط الجوية الى الحد الأدنى

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تقدمت بمقترح إيجابي يقلل نفقات شركة الخطوط الجوية الى الحد الأدنى، ويقلص مصاريفها، من خلال تبني نظام اداري جديد".

واضافت "تبين لنا أن بعض العاملين في الخطوط الجوية العراقية، وبعض العاملين في تشكيلات وزارة النقل لديهم رغبات تطوعية للعمل في مكاتب ومحطات الخطوط الجوية خارج العراق، ولديهم الاستعداد الكامل للتنازل عن مخصصات الخدمة الخارجية، بحيث تكون مخصصاتهم ورواتبهم داخل العراق مماثلة تماما لمخصصاتهم ورواتبهم خارج العراق".



وتابعت ان "معظم عوائل هؤلاء يقيمون منذ زمن بعيد خارج العراق"، لافتة الى انهم "يفضلون العمل في أماكن استقرار عوائلهم مقابل تنازلهم عن مخصصات الخدمة الخارجية، وبالتالي فأن شركة الخطوط الجوية هي الجهة الرابحة وهي الجهة المستفيدة".