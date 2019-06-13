إحدى ناقلتي النفط بخليج عمان تعرضت لهجوم بقذيفتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول من الشركة اليابانية، إحدى ملاك السفينة "كوكوكا كاريدجس"، إن ناقلة النفط تعرضت لحادث أمني في خليج عمان، و"هوجمت مرتين بنوع من القذائف".

وأضاف ميشيو يوبي المدير المشارك للشركة اليابانية كوكوكا سانجيو - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس - أن القذيفة الأولى ضربت الناقلة فوق مستوى سطح البحر واشتعلت النيران في السفينة لفترة وجيزة قبل إطفاء الحريق.

وأكد يوبي أن الهجوم وقع في خليج عمان بالقرب من السواحل الإيرانية، وأن "كوكوكا كاريدجس" هائمة الآن بشحنة من المنتجات الكيماوية على متنها.

وكان قد تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 فردا على متن قوارب النجاة بعد الطلقة الثانية وتم إنقاذهم بواسطة سفينة أخرى.