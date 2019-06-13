القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول من الشركة اليابانية، إحدى ملاك السفينة "كوكوكا كاريدجس"، إن ناقلة النفط تعرضت لحادث أمني في خليج عمان، و"هوجمت مرتين بنوع من القذائف".
وأضاف ميشيو يوبي المدير المشارك للشركة اليابانية كوكوكا سانجيو - في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس - أن القذيفة الأولى ضربت الناقلة فوق مستوى سطح البحر واشتعلت النيران في السفينة لفترة وجيزة قبل إطفاء الحريق.
وأكد يوبي أن الهجوم وقع في خليج عمان بالقرب من السواحل الإيرانية، وأن "كوكوكا كاريدجس" هائمة الآن بشحنة من المنتجات الكيماوية على متنها.
وكان قد تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 فردا على متن قوارب النجاة بعد الطلقة الثانية وتم إنقاذهم بواسطة سفينة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر إحدى ناقلتي النفط بخليج عمان تعرضت لهجوم بقذيفتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.