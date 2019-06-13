كينيا تؤكد بقاء قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال

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أحمد محمود - مقديشوالخميس 2019/6/13 02:10 مساء بتوقيت أبوظبي
جانب من قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال - أرشيفية
أكد قائد قوات الدفاع الكينية الجنرال روبرت كيبوكي، أن قوات بلاده العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" ستبقى هناك حتى يتم الاستقرار والأمن في ذلك البلد المجاور.
وقال كيبوكي، في مقابلة مع صحيفة "منتدى الدفاع الأفريقي"، إن "الوضع الأمني في الصومال يساعدنا على إتمام مهمتنا، وتم وضع خطة لانسحاب القوات الأفريقية من الصومال بحلول 2020".
وشدد على أهمية تدريب القوات الصومالية لتتمكن من القيام بالمسؤولية الأمنية بعد انسحاب القوات الأفريقية، مشيرا إلى أن كينيا ترغب في التعايش السلمي مع جيرانها.
وحذر المتحدث باسم الجيش الأوغندي ريتشارد كاريمير من خفض عدد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، مرجحا أن "تلك الخطوة بدون اتخاذ تدابير بديلة تقوض المكاسب التي تحققت في السنوات الماضية".
وأكد المتحدث باسم الجيش الأوغندي أن "خفض عدد قوات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة ينبغي أن يعقبه توفير القوة التمكينية مثل طائرات الهليكوبتر الهجومية والمرافق لسد الفجوة المتبقية".
وأضاف كاريمير: "يجب أن يستند الخفض دائمًا إلى الظروف الملموسة الباردة على الأرض. ومن المؤكد أن الوضع لا يزال يتطلب عددًا كبيرًا من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال".
ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي على قرار خفض 1000 جندي من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي".
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