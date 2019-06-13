انطلاق تدريب عسكري لدول "الساحل والصحراء" بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الخميس، فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين قوات من دول تجمع الساحل والصحراء، ويستمر حتى 20 يونيو/حزيران الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر.

وتشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، فيما شارك في المجموعة الأولى للتدريب كل من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي.

وبدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة، ويهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الأفريقية.

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ويشمل البرنامج التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن.

كما يركز على تدريب القوات للعمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يسهم في دعم أمن واستقرار القارة الأفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دولها.



