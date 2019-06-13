طوكيو: شحنتا ناقلتي النفط في خليج عمان ترتبطان باليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة التجارة اليابانية، الخميس، أن ناقلتين نفطيتين هوجمتا بالقرب من مضيق هرمز كانتا تحملان شحنات "مرتبطة باليابان". وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجا سيكو، الخميس، إنه تلقى تقريرا عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز.

وكانت ناقلتان تعرضتا لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، والأخرى اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.



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