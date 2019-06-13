- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالخميس 2019/6/13 12:50 مساء بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، تجدون تفاصيل جديدة لحادث استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، وآخر التطورات المتعلقة بالهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي.
وفي السياسة أيضا، تبرز ممارسات أردوغان التي دفعت أعضاء حزبه للانشقاق والاتجاه للمعارضة، إلى جانب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
أما في الاقتصاد فتطالعون المزيد حول مباحثات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع وزير الاقتصاد الألماني، وأزمات أردوغان الاقتصادية تصدم مبيعات السيارات في تركيا.
وإلى الرياضة، يأتي جوارديولا لينتزع من زيدان لقب المدرب الأكثر شهرة في العالم، وفي التكنولوجيا هواوي تتحدى العقوبات وتطلق كمبيوتر محمولا جديدا.
وفي الفن تقرأون عن فرقة بريطانية تواجه القرصنة ببث 18 ساعة من تسجيلاتها.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنك مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 13 يونيو/حزيران 2019.
للاطلاع اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم خليج عُمان وشهرة جوارديولا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.