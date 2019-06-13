الجيش الليبي يسقط طائرة للمليشيات.. ومقتل قائدها

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، إسقاط طائرة تابعة للمليشيات قرب منطقة الدافنية بمصراتة، ومقتل قائدها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن "الجيش أسقط الطائرة بعد إصابتهـا أثناء محاولتها الإغارة على القوات".

وكان الجيش الليبي شن سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع لمليشيات تابعة لحكومة الوفاق جنوب وشرق العاصمة طرابلس.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن 4 ضربات استهدفت تمركزات للإرهابيين في "مشروع الموز" شرق طرابلس، فيما استهدفت الخامسة معسكر الإمداد الجوي جنوباً بمنطقة عين زارة.

كما نفذت القوات الجوية الليبية ضربتين جويتين على مواقع مسلحي حكومة الوفاق بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، عقب سلسلة ضربات بدأت بعد منتصف الليل.

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وفي مايو/أيار الماضي، أسقطت دفاعات الجيش الليبي طائرة تابعة للمليشيات في منطقة الهيرة جنوب طرابلس من طراز ميراج كانت تغير على وحدات تابعة للجيش الوطني في منطقة وادي الهيرة وأسرت قائدها الذي يحمل الجنسية البرتغالية، وكشفت التحقيقات عن عمله لصالح المليشيات التابعة للوفاق بأجر شهري 100 ألف دولار.

كما استهدف الجيش الليبي طائرتين تركيتين مسيرتين دون طيار من نوع درون بعد ملاحقتهما إثر قصفهما لمواقع مدنية في المناطق المنتشر فيها الجيش الليبي بالعاصمة وما حولها.

وتساند تركيا مليشيات حكومة الوفاق بطرابلس، في محاولة لصد تقدم الجيش الليبي منذ إطلاقه عملية طوفان الكرامة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتحرير العاصمة من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

ووعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 29 أبريل/نيسان الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتسخير كل إمكاناته لدعم المليشيات.

وأرسلت تركيا 16 مايو/أيار الماضي طائرة تركية من طراز "أنتينوف" محملة بطائرات بدون طيار.

كما أرسلت في 18 من الشهر نفسه سفينة "أمازون" التركية محملة بـ40 مدرعة من نوع "كيربي"، إضافة إلى إرهابيين قادمين من إدلب.

وفي تورط سافر، أرسلت تركيا في الـ29 من الشهر ذاته طائرة شحن تركية من طراز c130 إلى مطار مصراتة على متنها خبراء أتراك لتدريب المليشيات، إضافة إلى غرفة عمليات متكاملة.