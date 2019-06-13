الان تتابع بريطانيا تعرب عن قلقها من انفجار سفن بخليج عمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: عبرت بريطانيا اليوم الخميس عن قلقها الشديد إزاء تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بخليج عمان. مؤكدة أنها على اتصال مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل

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