الشركة المالكة تكذب المزاعم الإيرانية: فرونت ألتير لم تغرق والنار مشتعلة بها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة فرنتلاين، المالكة للناقلة فرونت ألتير التي تعرضت لهجوم في بحر عمان، اليوم، إن الناقلة لم تغرق، ولكن النار ما تزال مشتعلة بها.

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وقال المتحدث باسم الشركة في بيان، إن سبب الانفجار في ناقلة فرونت ألتير لم يعرف بعد، مؤكدا أن الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات.

وفي سياق متصل، أعلنت دولة الكويت رفع حالة التأهب القصوى، بعد حادثة انفجار ناقلتي النفط في خليج عمان.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت قبل قليل أن الناقلة فرونت ألتير تعرضت للغرق إثر هجوم في بحر عمان.