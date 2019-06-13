شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بروكسل)أدانت مملكة بلجيكا اليوم الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي وأسفر عن إصابة 26 شخصًا .
وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في بيان ببروكسل عن تضامنه مع كافة ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل المليشيات الحوثية, داعياً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن.
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