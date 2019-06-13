اخبار العالم

إصابة ناقلتي نفط بحادث في خليج عمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ناقلتي نفط بحادث في خليج عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

قالت البحرية الأمريكية اليوم (الخميس) ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في خليج عمان، وأنها قدمت المساعدة لهما.

وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".

Advertisements

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز"، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها إن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما.

ونقلت مصادر عن أحد المسؤولين إنه تم انتشال قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدغس" من قارب إنقاذ، مشيراً إلى أن الناقلة لا تزال في منطقة خليج عمان.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ناقلتي نفط بحادث في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا