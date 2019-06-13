شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ناقلتي نفط بحادث في خليج عمان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)قالت البحرية الأمريكية اليوم (الخميس) ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في خليج عمان، وأنها قدمت المساعدة لهما.
وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: "تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان".
ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز"، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها إن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما.
ونقلت مصادر عن أحد المسؤولين إنه تم انتشال قبطان وطاقم الناقلة "كوكوكا كاريدغس" من قارب إنقاذ، مشيراً إلى أن الناقلة لا تزال في منطقة خليج عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ناقلتي نفط بحادث في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.