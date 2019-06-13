شكرا لقرائتكم مؤسسة النفط الليبية: قد نجلي الموظفين من ميناء رأس لانوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مؤسسة النفط الليبية إنها قد تجلي موظفيها من ميناء رأس لانوف. وأعربت المؤسسة عن قلقها الشديد إزاء الوجود العسكري في مرفأ رأس لانوف لتصدير النفط.

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