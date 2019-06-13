سلام تراس اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية مع السعودية

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية مع ​المملكة العربية السعودية​ بناء على دعوة من رئيسها ​تمام سلام​ جلستها الاولى بحضور النواب ​بهية الحريري​ ​نعمة طعمة​، ​اسطفان الدويهي​، ​نقولا نحاس​، ​هاني قبيسي​، ​ميشال معوض​، هادي ابو االحسن، ​طارق المرعبي​ . وتداولت اللجنة في مسار عملها الذي يهدف الى توطيد اواصر المحبة والصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والسعودي، وتعزيز العلاقات الاخوية ومواكبة الزيارة المرتقبة لوفد ​مجلس الشورى السعودي​ الى بيروت الاسبوع المقبل.

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