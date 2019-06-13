اشارت معلومات لـ"النشرة" الى انه خلال مداهمة ​وزارة الاقتصاد​ أحد المحلات لبيع المأكولات في ​الدامور​ للتأكد من أن ​العمال السوريين​ الذين يعملون فيها يملكون اجازة عمل وإقامة، حدث سجال بين عنصر من ​أمن الدولة​ والعامل فتدخل وزير المهجرين ​غسان عطالله​ حاسما الجدل، مؤكدا أن للعامل الحق بالاستفسار مشددا على أن ما نقوم به هو لان لبنان لم يعد يحتمل جراء ​النزوح​، مضيفا: ما نريده هو تطبيق القانون ولكن تحت منطق الدولة ولم نأتي لنستقوي على أحد وللعامل كل الحق بالاستفسار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطالله خلال مداهمات بالدامور: ما نريده هو تطبيق القانون ولكن تحت منطق الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.