الجميل: يبدو أننا انتقلنا من دولة بوليسية تقمع مواطنيها الى استخدام المرتزقة للتعدي على ناشطين سلميين

لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "يبدو أننا انتقلنا من دولة بوليسية تقمع مواطنيها الى استخدام المرتزقة للتعدي على ناشطين سلميين يحاولون الحفاظ على أجمل المناطق اللبنانية المهددة بالزوال".

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