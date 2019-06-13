أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "توافرت معلومات لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول إقدام شخص مجهول الهوية على انتحال هوية مواطنين لبنانيين، من خلال تزوير مستندات للقيام بعمليات إحتيالية"، مشيرة الى أنه "نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت قوّة من المفرزة المذكورة من توقيفه بتاريخ 11/6/2019، في محلّة الليلكي – الضاحية الجنوبية، ويدعى: ح. ط. (مواليد عام 1960، مصري الجنسية، حسب أقواله) بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبأنه استخدم بطاقات هويات وإخراجات قيد إفرادية عائدة لمواطنين لبنانيين، ليقوم بعملياته الاحتيالية، كالإستيلاء على أموال الغير وممتلكاتهم والاستحصال على قروض مصرفية، وكان أخطر هذه العمليات الاستحصال على أموال من وزارة المهجّرين وامتلاك شقة سكنية، مستخدماً بطاقة هوية مزوّرة وبيان قيد إفرادي بإسم المواطن: م. ت. (مواليد عام 1975، لبناني) كما اعترف بأنه كان يستحصل على بطاقات الهوية أما من خلال سرقتها، أو من خلال تزويرها. وقد أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة بعبدا القضائية توقف مصريا استخدم هوية مواطن لبناني للقيام بعمليات احتيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.