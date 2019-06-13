أفادت معلومات لقناة الـ"LBC" أن "لجنة المال صوّتت بالاكثرية لإلغاء المادة 43 من مشروع الموازنة التي تفرض رسما مقابل اشغال غرفة في فندق او شقة مفروشة عن كل ليلة".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المال ألغت فرض رسم مقابل اشغال غرفة في فندق او شقة مفروشة عن كل ليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.