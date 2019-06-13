لجنة المال ألغت فرض رسم مقابل اشغال غرفة في فندق او شقة مفروشة عن كل ليلة

أفادت معلومات لقناة الـ"LBC" أن "​لجنة المال​ صوّتت ب​الاكثرية​ لإلغاء المادة 43 من مشروع ​الموازنة​ التي تفرض رسما مقابل اشغال غرفة في فندق او شقة مفروشة عن كل ليلة".

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