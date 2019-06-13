خارجية ايران: نشعر بقلق شديد جراء حادثة ناقلتي النفط في بحر عمان

اعلنت ​وزارة الخارجية الايرانية​ أن "حادثة ناقلتي ​النفط​ ببحر عمان تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر في المنطقة"، مشيرة الى اننا " نشعر بقلق شديد جراء حادثة عمان كونها فعلا مريبا في توقيت حساس".

وفي بيان لها أكد الخارجية على "ضرورة اعتماد التعاون والحوار بين دول المنطقة لحفظ أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق أعلنت البحرية الأميركية أن "ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان".من جهة اخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر ملاحية تأكيدها أنه "تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عمان بعد حادث وسلامة طاقمهما"، لافتة الى ان "إحدى الناقلتين ترفع علم جرز مارشال والثانية ترفع علم بنما".