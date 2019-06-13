عطالله لـ"النشرة": يوجد 13 مقص حجر مغطيين من رؤساء البلديات في الرميلة

أشار وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في حديث لـ"النشرة" إلى أنه "يوجد في منطقة ​الرميلة​ 13 مقص حجر مغطيين من رؤساء البلديات يستفيد منهم سوريين وينافسون اللبنانيين"، مشددا على "ضرورة أن يصدر قرار من ​مجلس الوزراء​ يقضي بأن تتابع البلديات هذه الأمور وتتحمل هي المسؤولية".

ولفت عطاالله الى أن "البلديات شريكة في كثير من الأماكن"، مبينا "أننا اشترطنا بالمرحلة المقبلة أن نقوم بمسح شامل للمحلات".