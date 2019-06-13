أشار وزير المهجرين غسان عطالله في حديث لـ"النشرة" إلى أنه "يوجد في منطقة الرميلة 13 مقص حجر مغطيين من رؤساء البلديات يستفيد منهم سوريين وينافسون اللبنانيين"، مشددا على "ضرورة أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن تتابع البلديات هذه الأمور وتتحمل هي المسؤولية".
ولفت عطاالله الى أن "البلديات شريكة في كثير من الأماكن"، مبينا "أننا اشترطنا بالمرحلة المقبلة أن نقوم بمسح شامل للمحلات".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله لـ"النشرة": يوجد 13 مقص حجر مغطيين من رؤساء البلديات في الرميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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