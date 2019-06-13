عطاالله: لا نريد تهجير أهل الشوف مرة أخرى بسبب النازحين

شدد وزير المهجرين غسان عطاالله، في تصريح خلال مشاركته في حملة المداهمة التي تقوم بها ​وزارة الإقتصاد​ للمحال غير الشرعية في منطقة الدامور، على "أننا لا نقبل إلا أن نكون تحت سقف القانون"، مشيرا الى أن "ما يحصل مهم جدا ويجب التعاطي مع الناس بطريقة قانونية وطبيعية".

ولفت عطالله الى "أننا نطبق القانون وهذا ليس معناه أن نطبقه بالقوة بل تحت القانون ونحن موجودون لمراقبة الذي يحصل"، مؤكدا "أننا لن نقبل أن يتعرض أي لبناني لأي اهانة وأنا ضد أن تتم منافستهم من قبل أي غريب".

وأضاف: "لا نريد تهجير أهل ​الشوف​ مرة أخرى بسبب ​النازحين​، ولن نقبل أن تتم منافس العمالة اللبنانة ولكن لن نقبل القساوة، ووزارة الإقتصاد تقوم بهذا الدور و​القوى الأمنية​ تساعدها".