كرامي: نتشارك وسليمان فرنجية الايمان بقضية واحدة

اشار رئيس ​تيار الكرامة​ النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "في ذكرى 13 حزيران، في ذكرى اهدن الحزين، من الطبيعي ان اكون في البيت الوطني والعروبي الكبير، بيت ​سليمان فرنجية​، لنؤكد مجددا ان ما بيننا أكبر من أخوة وصداقة وحلف سياسي، فنحن نتشارك الايمان بقضية واحدة استحقت ان نبذل من اجلها اغلى الدماء".

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