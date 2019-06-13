أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن "فريق الأشغال التابع لشركة ​كهرباء لبنان​، سيقوم بحفر حفرة لتصليح كابل كهرباء في محلة أنطلياس على أقصى يسار المسلك الشرقي للأوتوستراد مقابل محطة "مدكو"، وذلك اعتبارا من الساعة 6.00 وحتى الانتهاء من تاريخ 15/06/2019، وسيتم أخذ مسرب من الطريق على أن تبقى الطريق سالكة أمام ​حركة السير​"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير في انطلياس من اليوم حتى 15/6 بسبب حفريات لكهرباء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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