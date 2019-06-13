النشرة: اجواء هادئة في اليوم الثاني من امتحانات البريفيه في حاصبيا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ ان "طلاب منطقة حاصبيا انهوا يومهم الثاني للامتحانات في ​الشهادة المتوسطة​ البريفيه بمادتي البيولوجي والعربي في ظل اجواء هادئة لم يعكر صفوها اي حادثة تذكر بفضل التدابير التي اتخذتها ​القوى الامنية​ والعسكرية في حرم مراكز الامتحانات ومحيطها".

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