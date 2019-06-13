وزارة الاقتصاد أقفلت مسلخاً مخالفاً في الدامور بالشمع الأحمر

أقفلت وزارة الإقتصاد بالتعاون مع ​أمن الدولة​ مسلخاً مخالفاً في سهل الدامور بالشمع الأحمر، كما يقوم مراقبو الوزارة بحملة على المتاجر غير الشرعية في الدامور ويحضر الجولة الوزير غسان عطالله.

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