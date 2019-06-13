قوى الامن: توقيف شخص في الليلكي لاقدامه على تزوير مستندات للقيام بعمليات احتيالية

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه "توافرت معلومات لدى مفرزة ​بعبدا​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول إقدام شخص مجهول الهوية على انتحال هوية مواطنين لبنانيين، من خلال تزوير مستندات للقيام بعمليات إحتيالية. ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت قوة من المفرزة المذكورة من توقيفه بتاريخ 11/6/2019، في محلة ​الليلكي​ - ​الضاحية الجنوبية​، ويدعى: ح. ط. (مواليد عام 1960، مصري الجنسية، حسب أقواله)".

واوضحت انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه استخدم بطاقات هويات وإخراجات قيد إفرادية عائدة لمواطنين لبنانيين، ليقوم بعملياته الاحتيالية، كالإستيلاء على أموال الغير وممتلكاتهم والاستحصال على قروض مصرفية، وكان أخطر هذه العمليات الاستحصال على أموال من ​وزارة المهجرين​ وامتلاك شقة سكنية، مستخدما بطاقة هوية مزورة وبيان قيد إفرادي بإسم المواطن: م. ت. (مواليد عام 1975، لبناني)، كما اعترف بأنه كان يستحصل على بطاقات الهوية أما من خلال سرقتها، أو من خلال تزويرها. وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته".