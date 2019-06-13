اختتام السنة الرسوليّة لراعويّة المرأة في أبرشيّة بيروت المارونيّة

رعى راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس مطر، حفل إختتام السنة الرسوليّة لراعويّة المرأة في أبرشيّة بيروت المارونيّة في احتفال أقيم في جامعة الحكمة، تمّ خلاله توزيع شهادات على ثمانين خريجا تابعوا سلسلة محاضرات التنشئة للتنميّة الشخصيّة التي امتدّت على مدى ستة أشهر نظّمتها الراعوية في مبنى بلدية سن الفيل.
وأثنى المطران مطر على دور الراعويّة في الأبرشيّة في نقل المعرفة وتوعيّة المرأة على دعوتها وعلى طاقاتها وميزاتها التي خصّها الله بها وتمنّى لها المزيد من اﻹشعاع والعطاء في حقل الكنيسة والمجتمع.
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