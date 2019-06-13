مزارعو بعلبك قطعوا الطريق الدولية في رياق احتجاجا على تهريب المنتوجات السورية

قطع عدد من ​المزارعين​ طريق رياق ​بعلبك​ الدولية عند مفرق بلدة ​سرعين​ التحتا لمدة عشر دقائق، احتجاجا على تهريب المنتوجات السورية التي تنافس الانتاج المحلي من الخضار و​الفواكه​، وتؤدي إلى كساد المواسم وتدني الأسعار.

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