مزارعو بعلبك قطعوا الطريق الدولية في رياق احتجاجا على تهريب المنتوجات السورية

قطع عدد من المزارعين طريق رياق بعلبك الدولية عند مفرق بلدة سرعين التحتا لمدة عشر دقائق، احتجاجا على تهريب المنتوجات السورية التي تنافس الانتاج المحلي من الخضار والفواكه، وتؤدي إلى كساد المواسم وتدني الأسعار.
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