شركة شحن يابانية: الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل موادا كيميائية

أعلن شركة "كوكوكا سانجيو" ​اليابان​ية للشحن، أن "الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل موادا كيميائية". وكانت البحرية الأميركية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن "ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار في حادث وقع في بحر عمان". من جهة اخرى نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر ملاحية تأكيدها أنه "تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عمان بعد حادث وسلامة طاقمهما"، لافتة الى ان "إحدى الناقلتين ترفع علم جرز مارشال والثانية ترفع علم بنما".

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