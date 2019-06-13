خالد بن سلمان: إيران تصنع الموت والفوضى في منطقتنا منذ 40 عاماً

أكد نائب وزير الدفاع السعودي ​خالد بن سلمان​ أن "​السعودية​ ستواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم وصرامة بعد استهدافهم لمطار مدني، في تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد ال​إيران​ي للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها"، مشيراً إلى أن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة".

ولفت إلى أن "وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات ​الإرهاب​ية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أنه "منذ 40 عاماً و​النظام الإيراني​ يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي".

وأشار إلى أنه "على ​المجتمع الدولي​ وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".