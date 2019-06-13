قائد بالحرس الثوري الايراني: قدراتنا ليست موضع اختبار

اكد قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش ال​ايران​ي العميد علي رضا صباحي فرد أن "القدرات العسكرية للبلاد ليست موضع اختبار"، مشيراً إلى أن "الاعداء مطلعون جيدا على الانجازات والمرتبة العسكرية لايران الاسلامية ويعلمون جيدا أن أول خطأ سيكون الاخير ايضاً".

واشار الى "تحقيق ايران الاسلامية الاكتفاء الذاتي في المجالات الدفاعية"، مؤكدا "جهوزية البلاد للرد على اي اعتداء في اي وقت حيث يتم رصد نشاطات الاعداء من مسافات تمتد الى آلاف الكيلومترات وتحظى ​القوات​ الايرانية اليوم بإمكانيات مختلفة في مواجهة الاعداء".

ولفت إلى أن "الاعداء لايجرؤون على شن عدوان عسكري على ايران الاسلامية حيث باتت الثورة بمثابة جبل شامخ بفضل تضحيات الشهداء"، مفيداً عن "مخططات الاستكبار العالمي لفرض حظر اقتصادي على ايران"، مؤكدا أن "الاعداء لن ينالوا مآربهم مطلقاً".

ونوه الى كلمة قائد الثورة القائمة على أن الاستسلام كلفته أكثر بكثير من ​المقاومة​، مؤكدا صمود الشعب وثباته.