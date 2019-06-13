خامنئي: لا أرى أن دونالد ترامب يستحق رسالة من طهران

لفت مرشد الاعلى للثورى الايرانية السيد علي خامنئي بعد لقائه رئيس الوزارء الياباني ​شينزو آبي​ إلى "أنني لا أرى ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يستحق رسالة من ​طهران​".

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