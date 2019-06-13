مسؤول ايراني: سنصفع الاعداء بقبضة حديدية اذا حاولوا المساس بأمننا الحدودي

توعّد مساعد قائد القوة البرية في ​الحرس الثوري الايراني​ العميد علي اكبر بورجمشيديان "الاعداء بتوجيه صفعة بقبضة حديدية اذا حاولوا المساس ب​الأمن​ الحدودي للبلاد"، مشيراً إلى أنه "ينبغي لاعداء الثورة وايران أن يفهموا إنهم سيتلقون صفعة من قبضات حديدية من قواتنا المسلحة ازاء نوايا تحمل المساس بأمن مدن البلاد وقراها".

ولفت إلى أن "الامن الراسخ في البلاد يعود الفضل فيه الى ​الحكومة​ والمؤسسات الاخرى وينبغي العمل بصورة تعزز الرفاهية والاستقرار في البلاد"، مشيراً إلى أن "الجزء الاكبر من الامن في المحافظات الحدودية مثل ​كردستان​ وسيستان و​بلوشستان​ وغيرهما يعود الى حضور الشعب حيث يقف آلاف الشبان من الكرد من أهل ​السنة​ الى جانب أشقائهم في ​القوات المسلحة​ في صون الامن والحفاظ عليه".