أعرب المحلل السياسي الإيراني حسن هاني زادة، في حديث مع "النشرة"، عن استغرابه من توجيه أصابع الإتهام إلى إيران في كل مرة يطرأ فيها أي حدث أمني بمياه الخليج الفارسي، معتبراً أن "هذه الإتهامات ظالمة ومجحفة بحق طهران".
ورأى زادة أن "مسار الأحداث واتهام إيران بشكل مباشر يثبت وجود دول أخرى تريد اشعال فتيل الحرب بين طهران وبعض دول المنطقة"، مشدداً على أن "إيران غير معنية بكل هذه الأحداث والإتهامات رغم كل السيناريوهات التي قد تكون إسرائيل والمملكة العربية السعودية خلفها".
وأشار زادة إلى أن "المفاوضات بين إيران وأميركا عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور طهران اليوم تسير على قدم وساق، إلا أن ما حصل اليوم قد يكون له ارتدادات سلبية على مخرجات هذه الزيارة لكن الأكيد أن القيادة الإيرانية لن تتسرع في اتخاذ أي اجراء في حال صعّدت بعض دول الخليج".
كانت هذه تفاصيل خبر المحلل الإيراني حسن زادة للنشرة: إتهام إيران بأحداث بحر عمان مجحفة وطهران غير معنية بما يحصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.